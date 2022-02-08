СМИ: В России разработали проект нового ГОСТа по безопасности пешеходов

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Специалисты подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ) разработали проект единого стандарта к требованиям безопасности для пешеходов. В настоящее время документа, который бы закреплял эти нормы, в России не существует.

К настоящему моменту эксперты подготовили уже третью редакцию документа, который впервые был представлен в 2020 году.

Так, эксперты предлагают ввести новые методы замедления рядом с жилыми домами.

Документом также предлагается внедрить нормативы скоростных ограничений на подъезде к переходам, которые не регулируются светофором. Внутри микрорайонов скорость не должна превышать 20 километров в час.

Пешеходные переходы рядом с образовательными учреждениями предлагается сделать выше 7–15 сантиметров, пишет «Коммерсантъ».

Новые правила планируется ввести к 2023 году.

Недавно фракция ЛДПР выступила против отмены скидки в 50 процентов на оплату штрафов ГИБДД. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, данный законопроект подталкивает граждан как можно быстрее оплачивать штрафы и снижает нагрузку на судебную систему. Норма полностью оправдывает себя, поэтому предложение видеоблогера Ильи Варламова об отмене скидки не имеет смысла.