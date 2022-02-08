Пожарные ликвидировали возгорание в районе Лужников

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Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

Сотрудники пожарной безопасности ликвидировали возгорание на Лужнецкой набережной. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в районе Лужников были видны клубы серого дыма. Примерно в 9:33 по московскому времени в пожарную часть поступило сообщение о возгорании. На момент прибытия сотрудников экстренной службы пламенем было окутано подсобное помещение общей площадью восемь квадратных метров.

— В 09:44 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, — передает слова пресс-службы РИА Новости.

7 февраля появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Уточняется, возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения были обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.