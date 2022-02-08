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Волонтеры работают в подмосковных фан‑зонах Олимпиады

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
Волонтеры работают в подмосковных фан‑зонах Олимпиады
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В подмосковных парках на время проведения Олимпиады были созданы фан-зоны проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье». На площадках работают 400 волонтеров, передает РИАМО.

Волонтеры показывают дорогу к фан-зонам, работают на регистрации спортивных квестов для детей и взрослых, раздают горячий чай и угощения для посетителей.

Площадки находятся в сквере «Юбилейный» в Химках, на набережной Москвы-реки в Павшинской пойме в Красногорске, в парках Малевича и им. Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе, в парке «Елочки» в Домодедове. Площадки работают в ежедневном режиме и будут открыты до 20 февраля.

Фан-зоны организовали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На площадках установлены большие экраны, на которых можно следить за прямыми эфирами. В выходные дни на площадках проходят мастер-классы, конкурсы, выступления музыкантов.

Ранее сообщалось, что фан‑зоны с трансляцией Олимпиады откроются в скверах и парках Подмосковья. Все желающие могут прийти в парки и посмотреть соревнования на свежем воздухе.

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