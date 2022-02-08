Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Панды Московского зоопарка предсказали золото российским фигуристам на ОИ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Олимпийские игры
Город
Панды Московского зоопарка предсказали золото российским фигуристам на ОИ
Фото: Сайт Федерации фигурного катания на коньках России / fsrussia.ru

Панды Московского зоопарка предсказали, что российские фигуристы на Олимпийских играх в Пекине больше всего завоюют золотых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Там также уточнили, что панде Диндин предложили выбрать один из трех мячей с изображением бронзовых, серебряных и золотых медалей.

— Вначале она остановилась у мяча с изображением бронзовой медали. Долго думала, даже подняла лапку, чтобы смахнуть его. Но передумала и схватила мяч с изображением золотой медали, — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Московского зоопарка надеются, что предсказание панды сбудется. Также в честь зимней Олимпиады они подготовили для животных тематические торты из льда и бамбука. На вершине угощения расположились олимпийские кольца и талисманы Олимпийских игр – панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун. Панды Жуи и Диндин с радостью полакомились угощением, передает РИА Новости.

Накануне сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Камила Валиева.

Читайте также:
Зоопарки Москва Олимпийские игры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте