Панды Московского зоопарка предсказали золото российским фигуристам на ОИ

Фото: Сайт Федерации фигурного катания на коньках России / fsrussia.ru

Панды Московского зоопарка предсказали, что российские фигуристы на Олимпийских играх в Пекине больше всего завоюют золотых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Там также уточнили, что панде Диндин предложили выбрать один из трех мячей с изображением бронзовых, серебряных и золотых медалей.

— Вначале она остановилась у мяча с изображением бронзовой медали. Долго думала, даже подняла лапку, чтобы смахнуть его. Но передумала и схватила мяч с изображением золотой медали, — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Московского зоопарка надеются, что предсказание панды сбудется. Также в честь зимней Олимпиады они подготовили для животных тематические торты из льда и бамбука. На вершине угощения расположились олимпийские кольца и талисманы Олимпийских игр – панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун. Панды Жуи и Диндин с радостью полакомились угощением, передает РИА Новости.

Накануне сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Камила Валиева.