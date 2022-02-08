Ефимов объяснил, как город поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций

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Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поможет городским промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что промышленные компании имеют право взять заем под 5,5 процента годовых. С помощью полученных средств можно будет увеличить количество выпускаемой продукции либо модернизировать производство.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров пояснил, что при займе от 10 до 20 миллионов рублей промышленное предприятие впоследствии обязано разместить облигации в размере не менее 200 миллионов рублей, при займе от 30 до 40 миллионов – от 400 миллионов, от 40 до 50 миллионов – не менее 500 миллионов рублей соответственно, передает официальный сайт мэра столицы.

— За последние три года на рынок облигаций вышли четыре столичных производителя. Совокупная сумма выпуска составила почти 13 миллиардов рублей. Облигации — более простой и дешевый в сравнении с обычным кредитом инструмент для привлечения средств, — резюмировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее заммэра заявил, что скандинавские страны инвестировали в экономику Москвы 1,2 миллиарда долларов.