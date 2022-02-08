Монтаж лифтов стартовал на станции БКЛ «Текстильщики»

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Россия, Москва, путепровод Текстильщики-1 Карта всех событий

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Текстильщики» завершили подготовку лифтовых шахт и скоро начнут монтировать подъемники. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, станционный комплекс «Текстильщики» готов на три четверти, недавно началось строительство пересадки на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии.

— Общестроительная готовность станционного комплекса «Текстильщики» составляет почти три четверти. На станции уже началась подготовка к установке лифтов — в вестибюлях подготовлены лифтовые шахты, и в ближайшее время мы приступим к монтажу подъемных механизмов, — сказал он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в первом вестибюле смонтировали по три секции эскалаторов в двух наклонных ходах. Во втором вестибюле наклонный ход будет всего один с тремя вмонтированными эскалаторами.

Ранее Бочкарев заявил, что станция «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро построена на 47 процентов без учета пересадочного узла.