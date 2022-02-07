Андрей Бочкарев: Станция «Печатники» БКЛ готова почти наполовину

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Станция «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро построена на 47 процентов без учета пересадочного узла. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Земляные работы на станции «Печатники» БКЛ метро завершены на 90 процентов. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжается архитектурная отделка и установка инженерных систем. Готовность станции, без учета пересадочного узла, составляет на сегодняшний день 47 процентов, — рассказал он.

Бочкарев отметил, что архитектурный облик станции основан на заглавной букве «П». Так колонны у эскалаторов и лестниц выполнят в виде двух этих букв, в торцах станции соорудят скамейки-композиции в виде перевернутых букв «П». Цветовая гамма «Печатников» будет черно-белой. Сообщается, что на станции будет пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию метро после ее открытия.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на станции создадут крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Так БКЛ соединится с Люблинско-Дмитровской веткой и строящейся станцией второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

— Создание ТПУ проходит в непростых условиях, участок характеризуется сложной гидрогеологией. Строительство «Печатников» БКЛ ведется в непосредственной близости от действующей станции радиальной линии и коллектора реки Нищенка. Здесь проводится круглосуточный мониторинг состояния прилегающих сооружений и инженерных сетей, чтобы позволяет обеспечить высокое качество и безопасность подземных работ, — заявил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в 2022 году планируют открыть 10 новых и обновленных станций МЦД. По его словам, в городе активно строят пути будущих МЦД-3 и МЦД-4. Новые станции несут в себе много положительных моментов — миллионы москвичей смогут быстрее и дешевле добираться на работу и домой в комфорте, они в целом повысят привлекательность проекта МЦД, и т. д. Все станции оборудованы хорошей инфраструктурой с навесами и чистыми платформами, пришедшими на смену устаревшим «платформам с парой-тройкой лавочек».