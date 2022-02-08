«Россия снижает градус»: зачем Макрону нужна была встреча с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Серьезный конфликт России и Украины невыгоден Франции, поэтому президент Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы снизить вероятность его возникновения. Об этом он также будет разговаривать во время встречи с Владимиром Зеленским 8 февраля. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

По словам эксперта, встречу президентов России и Франции 7 февраля можно рассматривать с разных точек зрения.

— Макрон был как представитель Франции или как представитель западного блока? Из тех заявлений, которые мы слышали, он выступал, скорее, как представитель Франции: с учетом того, что во Франции идет предвыборная кампания кандидатов в президенты, Макрону важно делать ряд заявлений, способствующих поднятию рейтинга. Вчера мы их услышали, — отметила Елисеева.

Специалист подчеркнула, что конфликт на Украине невыгоден ни Макрону, ни Европейскому союзу, ни России. В данном случае Макрон — сторонник снижения эскалации. В случае развития конфликта выгода есть только у Соединенных Штатов Америки с точки зрения введения санкций и создания определенного образа Байдена: эта ситуация поможет США решить внутренние проблемы за счет внешней, заметила эксперт.

Собеседница «ВМ» отметила, что после встречи возникли разговоры об обсуждении вывода российских войск из Белоруссии после совместных учений.

— Такие слухи действительно ходили, хотя в официальных заявлениях их не было. Скажем так, здесь идет такой «баш на баш»: Европейский союз занимает нейтральную позицию и не занимается эскалацией конфликта, Россия тоже несколько снижает градус. Такая вероятность могла бы быть, но тут все зависит непосредственно от европейской стороны, в том числе и от Франции. Если будут соблюдены условия, то и Россия со своей стороны их тоже будет соблюдать, — заметила Елисеева.

Политолог подчеркнула, что слова Путина о возможной войне Североатлантического альянса с Россией имеют под собой основания. В случае вступления Украины в НАТО в конфликт будут втянуты все члены НАТО. Такой сценарий не обойдет и Францию, отметила специалист.

Собеседница «ВМ» заметила, что принятие Украины в НАТО до сих пор остается под вопросом.

— Это пока только слова. Украину давно поставили в подвешенное состояние и этим успешно манипулируют. Чтобы осуществить провокации, развязать конфликт, Украину необязательно брать в НАТО. США нужен повод, чтобы обвинить Россию и начать вводить санкции, — рассказала политолог.

На встрече Макрона и Зеленского 8 февраля будут обсуждаться договоренности, достигнутые с Путиным, отметила Елисеева.

— Также будет упор на Минские соглашения о том, что их все-таки придется соблюдать, как бы Зеленский этому ни противился. Третий момент: заверения о том, что до конфликта не дойдет. Зеленский как-то тоже заявлял о том, что не особо хочет во всем этом участвовать с точки зрения военного конфликта, — заключила специалист.

После переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона Россия «продвинулась» к идее о деэскалации в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает издание Financial Times.

— Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск, — отметили в газете.