СМИ: Переговоры Путина и Макрона «продвинули» деэскалацию ситуации на Украине

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После переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона Москва «продвинулась» к идее о деэскалации в ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, во время встречи политиков поднимался вопрос о выводе российских военнослужащих из Белоруссии по завершении военных учений.

— Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск, — сообщили в газете.

Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля, в Москве. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей.

Помимо этого, Макрон сказал, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.