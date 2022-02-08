Макрон заявил о совместной работе Франции и России над гарантиями безопасности

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Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности. Об этом лидер заявил на пресс-конференции, которая проходит по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе, — передает РИА Новости слова Макрона.

Он объяснил, что работа над гарантиями безопасности должна основываться на том фундаменте, который «был построен вместе как суверенные государства».

Помимо этого, президент Франции заявил, что у стран есть желание работать вместе. Это нужно, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе.

—Я не думаю, что формирование новых условий должно происходить за счет частичного пересмотра соглашений или наших фундаментальных принципов, или же за счет ущемления прав европейских государств, —поделился Макрон.

Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

28 января Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание на то, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.