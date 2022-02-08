Более 90 процентов жителей дома на Амурской улице выбрали новые квартиры по реновации

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Амурская улица, 74 Карта всех событий

Новые квартиры для переезда по программе реновации выбрали жители дома на Амурской улице. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— 94 процента жителей дома по адресу Амурская улица, дом 74, выбрали новые квартиры. Им были предложены варианты равнозначных квартир в первой заселяемой в районе Гольяново новостройке — доме 71 на Щелковском шоссе, — уточнил он.

Новый дом находится недалеко от того, где ранее проживали горожане. Новостройка расположилась в пешей доступности от школ, детсадов и станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии метрополитена.

В районе Гольяново проживает 25,3 тысячи человек, первый этап программы реновации предусматривает переселение почти девяти тысяч человек, передает слова Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Левкин заявил, что жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. На востоке города строят 29 новых домов по реновации, а их общая площадь составляет более полумиллиона квадратных метров.