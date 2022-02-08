Дом на Ставропольской улице по программе реновации построят к 2023 году

Фото: Официальный сайт мэра

Ставропольская улица, владение 4, корпус 2 Карта всех событий

Дом по программе реновации в Москве построят на Ставропольской улице к 2023 году. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 8 февраля.

По его словам, на данный момент ведутся подготовительные работы. В доме будет 188 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Новостройку адаптируют под маломобильных граждан.

Здание в форме буквы «Г» оформят с помощью трехслойных стеновых панелей, облицованных керамической плиткой. Первый, нежилой, этаж оформят витражным остеклением. На нем будут располагаться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Вестибюль здания оборудуют лифтовыми кабинами, комнатой для хранения инвентаря, почтовым отделением и помещением для консьержа.

Придомовую территорию также благоустроят: там появятся детская и спортивная площадки. В проект жилого дома включен и подземный паркинг, передает слова Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. На востоке города строят 29 новых домов по реновации, а их общая площадь составляет более полумиллиона квадратных метров.