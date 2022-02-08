Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пенсионер пострадал от падения наледи со здания на Дубнинской улице

Василий Плиткин

Происшествия
Пенсионер пострадал от падения наледи со здания на Дубнинской улице
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Проводится прокурорская проверка по факту падения наледи на мужчину. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, утром 8 февраля на Дубнинской улице произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком.

— Мужчина доставлен в медицинское учреждение, ребенок, по предварительной информации, не пострадал, — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка.

4 февраля в Химках годовалый мальчик пострадал в результате падения наледи с крыши. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося.

По предварительным данным, наледь упала с 25-го этажа многоэтажки.

Читайте также:
Прокуратура Пострадавшие лед
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Все мнения
О проекте