Пенсионер пострадал от падения наледи со здания на Дубнинской улице

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Проводится прокурорская проверка по факту падения наледи на мужчину. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, утром 8 февраля на Дубнинской улице произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком.

— Мужчина доставлен в медицинское учреждение, ребенок, по предварительной информации, не пострадал, — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка.

4 февраля в Химках годовалый мальчик пострадал в результате падения наледи с крыши. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося.

По предварительным данным, наледь упала с 25-го этажа многоэтажки.