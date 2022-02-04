Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ребенок пострадал после падения наледи в Химках

Виктория Храменкова

Происшествия
Ребенок пострадал после падения наледи в Химках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Химках годовалый мальчик пострадал в результате падения наледи с крыши. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося. Отмечается, что наледь упала с 25-го этажа многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

На данный момент пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинский городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, — следует из сообщения.

1 февраля в Балашихе женщина и двое детей пострадали в результате падения наледи с крыши. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. У матери диагностировали ушибы, а ее пятилетний и десятилетний сыновья попали в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Позднее стало известно, что в Мособлдуме считают, что нужно ужесточить ответственность за несвоевременную очистку крыш от наледи. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов, упомянув ситуацию с падением сосульки в Балашихе на женщину с двумя детьми.

Читайте также:
Химки крыши лед
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Все мнения
О проекте