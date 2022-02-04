Ребенок пострадал после падения наледи в Химках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Химках годовалый мальчик пострадал в результате падения наледи с крыши. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося. Отмечается, что наледь упала с 25-го этажа многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

На данный момент пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинский городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, — следует из сообщения.

1 февраля в Балашихе женщина и двое детей пострадали в результате падения наледи с крыши. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. У матери диагностировали ушибы, а ее пятилетний и десятилетний сыновья попали в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Позднее стало известно, что в Мособлдуме считают, что нужно ужесточить ответственность за несвоевременную очистку крыш от наледи. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов, упомянув ситуацию с падением сосульки в Балашихе на женщину с двумя детьми.