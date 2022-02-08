В Петербурге завели дела против занимающихся уборкой снега организаций

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела после хищения средств лицами, которые участвуют в уборке снега. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в местной прокуратуре.

В настоящее время правоохранители проводят обыски и прочие следственные мероприятия.

Результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре города, подытожили в ведомстве.

Гололед, который образовался на улицах Санкт-Петербурга, стал причиной травм и падений многих горожан. За последние дни в травмпунктах Северной столицы образовались многочисленные очереди из людей, которые неудачно упали на скользких тротуарах. Из-за резкого перепада температур неубранный снег на улицах города превратился в воду, а потом в лед.

Недавно в столичном районе Кузьминки дети катались на зимней горке недалеко от проезжей части. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. В ведомстве отметили, что ситуация с горкой взята на контроль, а со склона уже убирают снег. Судя по опубликованным ГИБДД фотографиям, основание горки упирается в проезжую часть и, скатываясь со склона, дети могли оказаться на дороге.