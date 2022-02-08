В Москве зафиксированы рекордно низкие концентрации взвешенных веществ в воздухе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сильный ветер и большое количество осадков улучшили качество воздуха в Москве. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, снег и ветер положительно повлияли на концентрацию РМ10 и РМ2,5, оксида углерода в воздухе: в январе среднемесячная концентрация вредных веществ находилась на рекордно низком уровне за последние пять лет. Бирюков добавил, что объем выпавших осадков превысил месячную норму почти на половину.

Качество воздуха в Москве контролируют 56 автоматических станций, оснащенных оборудованием для оценки содержания вредных веществ в атмосфере. Заммэра отметил, что в Москве и области продолжается создание Единой системы экологического мониторинга.

— В столице реализуется ряд программ, направленных на улучшение экологической обстановки <...> За десять лет удалось снизить концентрацию оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза, диоксида азота — в 1,1 раза, оксида азота и взвешенных веществ — в 1,3 раза, — передает слова Бирюкова Telegram-канал Городского хозяйства столицы.

Москве удается сохранять баланс между экологией и активным расширением города. Такое мнение высказал председатель московской городской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов. По его словам, увеличивается количество зеленых насаждений в городе, которые в существенной степени нивелируют воздействие мегаполиса на окружающую среду.