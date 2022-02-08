Москвичей и гостей столицы пригласили на спектакль «Достоевская. Сны Анны»

Фото: Пресс-служба театра

Россия, Москва, Большая Садовая улица, 6 Карта всех событий

Театр МОСТ 16 и 17 февраля приглашает москвичей и гостей столицы на показы спектакля «Достоевская. Сны Анны», которые пройдут на основной сцене.

Постановка основана на биографии Федора Михайловича Достоевского, рассказанной его женой Анной Григорьевной Сниткиной, и приурочена к 200-летию со дня рождения классика русской литературы, которое отмечалось в прошлом году.

Личная жизнь Достоевских стала объектом исследования режиссера-постановщика спектакля Георгия Долмазяна, который, воссоздав любовную историю реальных исторических персонажей, дает зрителю возможность разобраться в том, что в действительности волновало писателя, что влияло на его творчество, и почему вопросы, трогавшие его, до сих пор созвучны современным людям. Главную роль в постановке сыграл Дмитрий Чуриков.

— Когда только задумывался спектакль в юбилейный год, я хотел поставить инсценировку «Идиота», даже роли распределил. Но до первых читок так и не дошло, — признается Долмазян. — Во мне начался настоящий бунт совести, возникло четкое ощущение, что в год Федора Михайловича я хочу сделать спектакль именно о Достоевском.

До этого москвичам рассказали, как уникальный кукольный театр знакомит детей с культурой разных народов.