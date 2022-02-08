Загрутдинов рассказал о строительстве поликлиники в районе Бирюлево Восточное

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное Карта всех событий

Поликлинику для взрослых и детей введут в эксплуатацию в 2022 году для жителей района Бирюлево Восточное. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Уже завершено возведение монолита здания, строители приступили к отделочным работам, параллельно продолжается устройство инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — уточнил он.

На первом этаже здания обустроят вестибюль, зону приема анализов и выдачи справок и направлений, зону дежурного врача, аптеку и кабинет выдачи рецептов. Для детей дополнительно обустроят игровую зону.

Второй этаж будет включать в себя отделение терапевта, кабинеты врачей патронажной службы и картохранилище. Третий этаж вместит зоны врачей специалистов и функциональной диагностики, четвертый и пятый — зоны профилактики для детей и взрослых, а также административные помещения.

Более того, в поликлинике установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое диагностическое оборудование.

Ранее Загрутдинов сообщил, что строительство детского сада на 200 мест ведется в московском районе Ховрино.