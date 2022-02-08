Детский сад на 200 мест построят в столичном районе Ховрино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Левобережная улица, 4к5 Карта всех событий

Строительство детского сада на 200 мест ведется в московском районе Ховрино. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Начались работы по утеплению фасадов здания детского сада на улице Левобережной. Также идет установка оконных блоков, — уточнил он.

С 2011 года было построено 332 детских сада и 136 школ. На данный момент в столице ведется строительство 30 объектов образования. До 2024 года планируется построить 70 образовательных учреждений, 30 из которых — детские сады, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что новую школу более чем на тысячу мест построили в Зеленограде. Здание возвели за счет средств инвестора на территории ЖК в районе Крюково, микрорайон 17. Согласно проекту, в школе появятся помещения для шитья и кулинарии, кабинеты для изучения анатомии, а также мастерские для работы по дереву и металлу.

3 февраля сообщалось, что суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.