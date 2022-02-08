Витамины ни при чем: доктор Мясников дал совет, как прийти в себя после «зимней спячки»

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В конце зимнего сезона многие испытывают повышенную усталость и сонливость. По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, данные симптомы связаны с депрессией, неумением работать со стрессами и сопротивляться им. Кроме того, на улице темно и холодно, то есть организму дискомфортно, что усиливает тревожное состояние, отметил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

— Я не знаю человека, который испытывает депрессию, пробежав 50 километров по зимнему лесу, — подчеркнул эксперт. — Списывать свое состояние на недостаток витаминов не стоит.

Мясников дал свои рекомендации для комфортного «пробуждения организма от зимней спячки». По его словам, человек должен вставать в одно и то же время (желательно в шесть часов утра), час заниматься физическими нагрузками, плотно завтракать, забыть, что такое лифт, меньше пользоваться транспортом, надевать зимой не больше трех слоев одежды и радоваться жизни, потому что она конечна.

— Жить мыслями о ковиде, нехватке денег и приближении войны непродуктивно, — подчеркнул он, добавив, что если эти мысли съедают, то никакой витамин не поможет.

Если в течение дня человек умеренно питается и избегает вредных привычек, то он будет радоваться любому времени года, заключил Мясников.

Также, по мнению Мясникова, не стоит оправдывать свое плохое самочувствие постковидным синдромом.

— Любая боль в спине, давление, еще что-то. Люди все это приписывают перенесенному ковиду. Хотя это болячки, которые они «набивали» себе всю жизнь. Сидячим образом жизни и любовью к выпечке и пельменям, — сказал он в разговоре с «ВМ».