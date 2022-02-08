Бочкарев сообщил, что четыре ледовые арены построят в столице до 2023 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Инвесторы к 2023 году построят в Москве четыре ледовые арены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство спортивных объектов является одним из ключевых направлений социальной инфраструктуры города. Заммэра отметил вклад частных инвесторов в это направление.

За внебюджетные средства до конца 2023 года будут построены ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, а также спортивный учебно-тренировочный комплекс Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Тропарево-Никулине.

— Также за счет средств адресной инвестиционной программы городом запланировано возведение ещё нескольких таких объектов. Например, предусмотрено строительство спортивного комплекса с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка» и ледового дворца спортивной школы, — передает слова Бочкарева RT.

Ранее сообщалось, что за счет инвесторов в Зеленограде построили школу на более, чем 1000 учеников.