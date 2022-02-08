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Названы симптомы «омикрон»-штамма, которые можно перепутать с сильной усталостью

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы симптомы «омикрон»-штамма, которые можно перепутать с сильной усталостью
Фото: Depositphotos

Приходящая и уходящая боль в мышцах и суставах может свидетельствовать о заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщили специалисты Национальной службы здравоохранения.

Там уточнили, что подобные симптомы часто встречаются у больных COVID-19 и могут сигнализировать о том, что пациенту пора обратиться к врачу. Чаще всего боль временная, иногда граждане могут также испытывать онемение, покалывание и слабость в руках или ногах до тех пор, пока не вылечатся.

— Обычно они сохраняются в среднем два–три дня, но могут проходить дольше, чем вы старше. У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней — у взрослых в возрасте 16–35 лет, до семи дней — у взрослых в возрасте 35–65 лет и до восьми дней — у людей старше 65 лет, — передает слова портала ZOE COVID Symptom Study РИА Новости.

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Новый штамм коронавируса «омикрон», как и все предыдущие, взаимодействует с кровеносной системой и нервными клетками. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт высшей категории Инна Колоскова рассказала, когда после «омикрона» наступает постковидный синдром.

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