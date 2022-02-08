Фото: Пресс-служба управление МЧС по Москве

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы. Также из-за ДТП задерживается ряд автобусов.

— Задерживаются автобусы маршрутов 11, 16, 45, 127, 135, 178, 610, 612, 688, 733. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Как сообщил «Вечерней Москве» ее источник в экстренных службах, всего в ДТП попали девять машин. Также собеседник ВМ рассказал, что два человека оказались зажаты.

Видео: Пресс-служба управления МЧС по Москве

В Госавтоинспекции сообщили, что столкнулись шесть машин, также трое человек получили тяжелые травмы.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.

— На месте дорожной аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи, — говорится в сообщении.

1/3 Фото: МЧС 2/3 Фото: МЧС 3/3 Фото: МЧС

До этого стало известно, что на Знаменской улице на востоке столицы столкнулись два автомобиля. Уточняется, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар.