Автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП на востоке Москвы

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Россия, Москва, Знаменская улица, 8 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Знаменской улице на востоке столицы. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар.

— На месте работают оперативные службы. Детали уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту: вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.