Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП на востоке Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Знаменская улица, 8 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Знаменской улице на востоке столицы. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар.

— На месте работают оперативные службы. Детали уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту: вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.

Читайте также:
Автомобили Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте