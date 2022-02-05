Автомобиль застрял на трамвайных путях на Симферопольском бульваре в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что речь идет о трамваях под номерами 1 и 16.

— Маршруты временно изменены — вместо остановки «Чертаново Южное» трамваи ходят до метро «Чертановская», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись в столичном районе Ясенево. Дорожная авария произошла по адресу проезд Карамзина дом 1, корпус 1. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека.

Кроме того, два автомобиля столкнулись на 55-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ДТП пострадал один человек, его передали скорой помощи. Из-за аварии оказались перекрыты для движения три полосы магистрали.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, где один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.