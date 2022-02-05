Движение трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

График движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили после инцидента с застрявшим на путях автомобилем. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Восстановлено движение трамваев по Симферопольскому бульвару, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту — вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись в столичном районе Ясенево. Дорожная авария произошла по адресу проезд Карамзина дом 1, корпус 1. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека.

Кроме того, два автомобиля столкнулись на 55-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ДТП пострадал один человек, его передали скорой помощи. Из-за аварии оказались перекрыты для движения три полосы магистрали.