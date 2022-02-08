«Имеет право»: Добровинский оценил шансы Аланы Мамаевой отсудить часть имущества у экс-супруга

Фото: instagram/alana_mamaeva

При разделе совместно нажитого имущества доли супругов признаются равными, согласно российскому законодательству. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил адвокат Александр Добровинский, комментируя новость о том, что бывшая жена Павла Мамаева Алана намерена отсудить у футболиста имущество на общую сумму 269 миллионов рублей.

По словам собеседника «ВМ», в паре статус не имеет значения: при разделе имущества будут учитываться только положения, указанные в законе.

— У нас в Гражданском кодексе не написано, что женщина, которая является супругой, не имеет права ни на что, кроме воспоминаний. Нет такого. В паре оба равны! Когда они делят имущество, то должны делить его пополам. В противном случае весь институт семьи рухнул бы. Женщина создает дом и быт таким же трудом, как и мужчина. Почему ее нужно принижать и говорить о том, что она не имеет на что-то права? Она имеет право! — сказал Добровинский.

Что же касается требований экс-супруги футболиста относительно имущества, то решать этот вопрос должен суд.

— Я не знаю материалов дела и не знаю, что входит в супружескую массу, которую следует делить, а что нет, — отметил адвокат. — На этот вопрос не ответит ни один здравомыслящий человек. Все решает суд.

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана подала иск о разделе имущества на общую сумму 269 миллионов рублей. Отмечается, что список имущества включает иномарки, квартиры, нежилое помещение и три дома.

Напомним, бывшие супруги развелись весной минувшего года после восьми лет совместной жизни. У экс-пары растет дочь — семилетняя Алиса. Сейчас Мамаев выплачивает бывшей жене алименты. Этих выплат Алана тоже добивалась через суд.