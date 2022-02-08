Инфекционист назвал процент взрослых, которые тяжело переносят «омикрон»

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Заместитель главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов рассказал, что около пяти процентов от заболевших штаммом «омикрон» переносят болезнь тяжело и попадают в больницу. У ни могут встречаться осложнения, опасные для жизни и здоровья.

Врач объяснил, что, хотя «омикрон» и считается менее опасным штаммом коронавируса, есть группы риска. У таких людей заболевание может привести к осложнениям.

— Это люди старше 60 лет, а также с наличием хронических заболеваний, прежде всего диабета. Кроме того, в популяции всегда существуют люди, у которых есть врожденные иммунные проблемы. Они также являются группой риска, для которых непредсказуем характер течения этого заболевания, — отметил врач в комментарии «Радио 1».

Инфекционист добавил, что для этих людей особенно важно соблюдать все меры индивидуальной защиты, а при заболевании обязательно нужна изоляция и грамотная терапия.

Ранее были названы симптомы «омикрон»-штамма, которые можно перепутать с сильной усталостью.