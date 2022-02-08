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Вертолет госпитализировал одного из пострадавших в массовом ДТП на Рублевском шоссе

Евгений Белоусов

Происшествия
Вертолет госпитализировал одного из пострадавших в массовом ДТП на Рублевском шоссе
Фото: МЧС
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий

Санитарный вертолет госпитализировал одного из пострадавших в массовом ДТП на Рублевском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе московского управления МЧС.

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей.

Фото: МЧС
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Фото: МЧС
Фото: МЧС
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Фото: МЧС
Фото: МЧС
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Фото: МЧС

В результате происшествия три человека пострадали, один из них с тяжелыми травмами. Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.

До этого сообщалось, что сотрудники аварийно-спасательного формирования в 2021 году совершили более 600 выездов на места ДТП. 74 дорожных спасателя выезжали на места аварий для оказания первой помощи пострадавшим и ликвидации последствий происшествий.

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