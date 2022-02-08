Сергей Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы на 2022 год. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В правительстве города рассмотрели вопрос о выполнении государственной программы столицы «Спорт Москвы» в 2021 году и о задачах на 2022 год. Мэр поручил обеспечить безусловное выполнение намеченных планов развития спортивной инфраструктуры.

Одной из основных задач является увеличение числа москвичей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, до 5,75 миллиона человек. Также планируется завершить строительство 22 объектов спортивной инфраструктуры.

Кроме того, среди основных задач — проведение более 15 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарь.

Отмечается, что за прошедший год число москвичей, систематически занимающихся спортом и физкультурой, выросло до 5,3 миллиона человек. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году: тогда таких людей насчитывалось 2,1 миллиона человек.

Всего за 2021 год в столице прошло 115 крупных спортивных турниров и 19,3 тысячи спортивных мероприятий, включенных в единый календарь. Кроме того, в городе прошло множество неофициальных спортивных соревнований, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В январе Собянин сообщил, что завершить реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве планируется к 100-летнему юбилею футбольного клуба «Торпедо» — его будут отмечать в 2024 году.