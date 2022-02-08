Мужчина украл оставленный без присмотра телефон на вокзале в Москве
Правоохранители задержали мужчину, который украл телефон подростка на Киевском вокзале. Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова во вторник, 8 февраля.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва — Киевская поступило заявление от жительницы города Калуга с просьбой принять меры к розыску телефона ее несовершеннолетнего сына, который он по собственной невнимательности забыл в кассовом зале пригородного сообщения Киевского вокзала, — рассказала представитель ведомства.
Судя по камерам преступник взял смартфон с сиденья, а затем пошел к выходу.
Вскоре после этого правоохранителям удалось задержать москвича 1950 года рождения. Он признался в преступлении после того, как его доставили в отделение. Материальный ущерба составил десять тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
19 января правоохранители задержали в столице ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в краже денег. По предварительным данным МВД, молодой человек украл у спящего 51-летнего пассажира подземки рюкзак с деньгами, документами и личными вещами, после чего вышел из поезда и скрылся.