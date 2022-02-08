Мужчина украл оставленный без присмотра телефон на вокзале в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Правоохранители задержали мужчину, который украл телефон подростка на Киевском вокзале. Об этом «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова во вторник, 8 февраля.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва — Киевская поступило заявление от жительницы города Калуга с просьбой принять меры к розыску телефона ее несовершеннолетнего сына, который он по собственной невнимательности забыл в кассовом зале пригородного сообщения Киевского вокзала, — рассказала представитель ведомства.

Судя по камерам преступник взял смартфон с сиденья, а затем пошел к выходу.

Видео: МВД по Москве

Вскоре после этого правоохранителям удалось задержать москвича 1950 года рождения. Он признался в преступлении после того, как его доставили в отделение. Материальный ущерба составил десять тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

19 января правоохранители задержали в столице ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в краже денег. По предварительным данным МВД, молодой человек украл у спящего 51-летнего пассажира подземки рюкзак с деньгами, документами и личными вещами, после чего вышел из поезда и скрылся.