Число пострадавших при ДТП на Рублевском шоссе выросло до четырех

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий

Число пострадавших в результате аварии на Рублевском шоссе в Москве возросло до четырех. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции во вторник, 8 февраля.

— По уточненным данным в ДТП пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника дорожной аварии — водителя автомобиля Mercedes, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями. Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.