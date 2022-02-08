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Число пострадавших при ДТП на Рублевском шоссе выросло до четырех

Иван Юминов

Происшествия
Число пострадавших при ДТП на Рублевском шоссе выросло до четырех
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий

Число пострадавших в результате аварии на Рублевском шоссе в Москве возросло до четырех. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции во вторник, 8 февраля.

— По уточненным данным в ДТП пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника дорожной аварии — водителя автомобиля Mercedes, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями. Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.

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