Эксперт дала советы, как улучшить поведение собак на прогулке

Специалист по поведению собак Кэролайн Спенсер поделилась советами, которые помогут улучшить поведение собак по время прогулки.

В первую очередь Спенсер советует убрать мобильный телефон перед выходом на прогулку с животным. Если человек не будет отвлекаться, это поможет установить связь с животным и оно будет лучше слушаться.

Стоит менять маршруты прогулок. Животному может наскучить одна и та же дорога.

Также стоит следить за тем, чтобы животному было тепло. Если ваша собака короткошерстной породы, попробуйте одеть ее в собачью одежду. Если же питомец отказывается утепляться, стоит сократить длительность прогулки, особенно в условиях сильных морозов.

На прогулку можно взять с собой игрушки и придумать различные задания для питомца, передает издание «Профиль».

До этого эксперт рассказала, как помочь кошке ужиться дома с другим животным.Специалист отметила, что кошки — территориальные животные, если их не стерилизовать, а также не следить за здоровьем, то могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с другими животными.