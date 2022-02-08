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Эксперт дала советы, как улучшить поведение собак на прогулке

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт дала советы, как улучшить поведение собак на прогулке

Специалист по поведению собак Кэролайн Спенсер поделилась советами, которые помогут улучшить поведение собак по время прогулки.

В первую очередь Спенсер советует убрать мобильный телефон перед выходом на прогулку с животным. Если человек не будет отвлекаться, это поможет установить связь с животным и оно будет лучше слушаться.

Стоит менять маршруты прогулок. Животному может наскучить одна и та же дорога.

Также стоит следить за тем, чтобы животному было тепло. Если ваша собака короткошерстной породы, попробуйте одеть ее в собачью одежду. Если же питомец отказывается утепляться, стоит сократить длительность прогулки, особенно в условиях сильных морозов.

На прогулку можно взять с собой игрушки и придумать различные задания для питомца, передает издание «Профиль».

До этого эксперт рассказала, как помочь кошке ужиться дома с другим животным.Специалист отметила, что кошки — территориальные животные, если их не стерилизовать, а также не следить за здоровьем, то могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с другими животными.

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