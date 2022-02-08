Назван список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Фото: oscars.org

Кинокартины «Не смотрите наверх», «Власть пса», «Вестсайдская история», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца» и «Ночь кошмаров» были номинированы на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили организаторы премии.

Также бороться за награду в главной категории также будут фильмы «Дюна», «Король Ричард», «Беллфаст» и «CODA: Ребенок глухих родителей», передает ТАСС.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени.

До этого сообщалось, что южнокорейский сериал «Мы все мертвы» занял верхние позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix.

Новый сериал, который появился на сервисе только 28 января, занимает первую или вторую строчку в десятках стран по всему миру сразу после выхода на Netflix. Первое место «Мы все мертвы» занимает и в мировом рейтинге телешоу на платформе.