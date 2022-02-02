Мировой топ Netflix возглавил южнокорейский сериал «Мы все мертвы»

Фото: pixabay.com

Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» занял верхние позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix. Это следует из данных агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.

Новый сериал, который появился на сервисе только 28 января, занимает первую или вторую строчку в десятках стран по всему миру сразу после выхода на Netflix. Первое место «Мы все мертвы» занимает и в мировом рейтинге телешоу на платформе. В России по состоянию на 31 января сериал занимает второе место, уступив американскому сериалу «Женщина в доме напротив девушки в окне».

Ранее такую популярность на сервисе уже набирали южнокорейские сериалы: «Игра в кальмара» и «Зов ада».

Согласно описанию на платформе, в «Мы все мертвы» рассказывается о распространении эпидемии зомби-вируса в школе. Ученики вынуждены с боем вырываться наружу, иначе они превратятся в монстров.

Съемки второго сезона «Игры в кальмара» официально подтвердили. Режиссер сериала Хван Дон-хек еще в ноябре прошлого года заявлял, что второй сезон будет и он находится в процессе планирования. Он отметил, что зрители просто не оставили ему выбора.