Российская саночница Иванова завоевала бронзу в личных соревнованиях на Олимпиаде

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Российская саночница Татьяна Иванова во вторник, 8 февраля, завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Иванова стала первой россиянкой, выигравшей медаль Олимпийских игр по санному спорту в личных соревнованиях.

Первое место заняла немка Натали Гайзенбергер. Она показала по сумме четырех попыток результат 3 минуты 53,454 секунды. Второе место также заняла немка Анна Беррейтер. От соотечественницы она отстала всего на 0,493 секунды. Татьяна Иванова отстала от Беррейтер на 1,053 секунды.

Татьяна Иванова — серебряный призер Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионка мира 2019 года и восьмикратная чемпионка Европы.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.