Установку пролетных строений моста-конкорса завершат на станции Очаково-1 МЖД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Очаково Карта всех событий

Поезда в Москву и область будут останавливаться с 9 февраля около платформы № 1 на станции Очаково-1 Киевского направления МЖД, которая в будущем войдет в состав МЦД-4. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) во вторник, 8 февраля.

— На реконструируемой станции Очаково-1 Киевского направления МЖД, которая в перспективе войдет в состав МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, завершена установка пролетных строений нового моста-конкорса. Он станет крупнейшим среди аналогичных сооружений на Киевском направлении, — говорится в сообщении.

Надземный вестибюль площадью 2,5 тысячи квадратных метров оснастят четырьмя лифтами для маломобильных граждан и восемью эскалаторами. Отремонтированный пешеходный тоннель позволит пассажирам безопасно проходить через пути на проезд Стройкомбината, а также улицы Наташи Ковшовой и Пржевальского.

Поезда в Москву и область с 9 февраля будут останавливаться на станции лишь около платформы № 1. Изменения обусловлены необходимостью демонтажа платформы № 2 и укладки IV главного пути, а также строительством новой островной платформы.

В рамках реконструкции будут возведены две островные платформы. Их оборудуют навесами, освещением и удобной навигацией.

Развитие станции призвано улучшить доступность транспорта для части жителей района Очаково-Матвеевское. Завершение строительных работ намечено на конец 2022 года.

4 февраля сообщалось, что между станцией «Подольск» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и миграционным центром «Сахарово» начал курсировать экспресс-маршрут № 1050. Средний интервал между автобусами — 40 минут, между станцией МЦД и миграционном центром автобус совершит несколько остановок: на площади Ленина в Подольске и около кинотеатра «Родина». Стоимость поездки на экспрессе — 42 рубля.