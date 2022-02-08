Подмосковье стало лидером по экспорту безалкогольных напитков

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Московская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по экспорту безалкогольных напитков по итогам прошлого года, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Сообщается, что область увеличила экспорт продукции более чем на пятьдесят процентов (до 125,6 миллиона долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (80,4 миллиона долларов).

В натуральном выражении экспорт напитков также вырос и составил 191 тысячу тонн, что на 38 процентов больше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью подмосковные напитки пользуются в странах СНГ: Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Азербайджане и Грузии. Доля экспорта напитков Московской области от общероссийского объема составила 37,1 процента.

До этого в Греции сообщили о рекордных поставках вина в Россию в 2021 году. Только одна компания за 2021 год поставила больше вина в РФ, чем до этого экспортировала вся Греция. Об этом рассказал член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу крупной винодельческой компании Георгий Канакис.