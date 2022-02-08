Онколог оценил риски возникновения рака от молочных продуктов

Фото: Pixabay

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев опроверг мнение о том, что употребление молока может вызвать онкологические заболевания у людей пожилого возраста.

— Некоторые диетологи считают, что употребление молочных продуктов после 50 лет может привести к развитию рака. Но это не совсем так: молочные продукты действительно являются сложными для усвоения организмом уже после 30 лет, но никаких рисков развития рака они не несут, — поясняет специалист.

По словам специалиста, даже при наличии большого количества гормональных и других веществ, которые могут входить в состав продукции, риск развития рака невозможен, цитирует Базылева Пятый канал.

Базылев добавил, что стоит обращать внимание на состав молочных продуктов и выбирать только качественные, а также умеренно потреблять их, чтобы избежать аллергической реакции или проблем с пищеварением.

Раннее нутрициолог Анна Лысенко заявила о возможном риске развития злокачественных опухолей от употребления молочной продукции. Она объяснила, что коровье молоко может содержать гормоны, поэтому посоветовала заменить его на соевое, кокосовое или растительное.