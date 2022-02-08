Попова рассказала о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в России снизились. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

— Мы на прошедшей неделе первый раз видим снижение темпов прироста. Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63 процента, в отличие от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю, — рассказала она.

Однако, отметила глава Роспотребнадзора, Москва является единственным субъектом РФ, в котором за прошедшую неделю отмечено снижение заболеваемости ковидом. Рост замечен в 84 субъектах. Снижение составило 5,7 процента. Отмечается, что это первая неделя, когда было зафиксировано снижение заболеваемости в Москве, передает ТАСС.

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За минувшие сутки в 85 субъектах России выявили 165 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 12 902 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 698 человек, еще 20 185 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром врачей в России за день полностью поправились 81 188 человек.