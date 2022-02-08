В России выявили 165 643 новых случая коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в 85 субъектах России выявили 165 643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 12 902 случая заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 698 человек, еще 20 185 были госпитализированы в больницы.
При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром врачей в России за день полностью поправились 81 188 человек.
5 февраля Роспотребнадзор сообщил об отмене обязательной изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Также было принято решение исключить ношение перчаток из перечня мер борьбы с коронавирусом.
Ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, определиться с видом вакцины лучше после консультации со специалистом.