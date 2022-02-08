Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

РДКБ начала выполнять операции по пересадке роговицы

Иван Юминов

Общество
РДКБ начала выполнять операции по пересадке роговицы
Фото: РНИМУ имени Пирогова

Хирургические операции по замене поврежденных участков роговицы пациента донорским трансплантатом (кератопластика) начали проводить в офтальмологическом отделении РДКБ РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе университета во вторник, 8 февраля.

— Заболевания роговицы, в том числе ее помутнения у детей — патология, на долю которой приходится от четырех до десяти процентов всех случаев детской слепоты и слабовидения. Пересадка поврежденного участка донорским трансплантатом позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза, — рассказала врач-офтальмолог отделения Юлия Кузнецова.

Подобные операции уже единично выполняли в 2020 и 2021 годах, но теперь врачи смогут оказывать помощь большему числу детей благодаря закупке оборудования и расходных материалов. Среди особенностей кератопластики у детей — особая пластичность тканей глаза, тяжелый сочетанный характер патологии, а также предрасположенность к бурным воспалительным реакциям.

При этом практика пересадок роговицы среди детей постоянно совершенствуется, уточнили в вузе. Так, сквозная кератопластика применяется, когда патологические изменения присутствуют во всех слоях роговицы. Если патология затрагивает отдельные слои, то специалисты осуществляют послойную переднюю или заднюю кератопластику.

Читайте также:
Дети Зрение Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте