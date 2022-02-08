РДКБ начала выполнять операции по пересадке роговицы

Фото: РНИМУ имени Пирогова

Хирургические операции по замене поврежденных участков роговицы пациента донорским трансплантатом (кератопластика) начали проводить в офтальмологическом отделении РДКБ РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе университета во вторник, 8 февраля.

— Заболевания роговицы, в том числе ее помутнения у детей — патология, на долю которой приходится от четырех до десяти процентов всех случаев детской слепоты и слабовидения. Пересадка поврежденного участка донорским трансплантатом позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза, — рассказала врач-офтальмолог отделения Юлия Кузнецова.

Подобные операции уже единично выполняли в 2020 и 2021 годах, но теперь врачи смогут оказывать помощь большему числу детей благодаря закупке оборудования и расходных материалов. Среди особенностей кератопластики у детей — особая пластичность тканей глаза, тяжелый сочетанный характер патологии, а также предрасположенность к бурным воспалительным реакциям.

При этом практика пересадок роговицы среди детей постоянно совершенствуется, уточнили в вузе. Так, сквозная кератопластика применяется, когда патологические изменения присутствуют во всех слоях роговицы. Если патология затрагивает отдельные слои, то специалисты осуществляют послойную переднюю или заднюю кератопластику.