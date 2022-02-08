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Снег с крыши дома упал на женщину в Басманном районе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Снег с крыши дома упал на женщину в Басманном районе Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Прокуратура инициировала проведение проверки после того, как снег упал на женщину в Басманном районе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 8 февраля.

— Басманная межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с получением женщиной телесных повреждений, — рассказала представитель ведомства.

Видео: Прокуратура Москвы

Инцидент, по словам Нефедовой, произошел на улице Маросейка.

8 февраля в прокуратуре Москвы сообщили, что проводится прокурорская проверка по факту падения наледи на мужчину. По данным ведомства, утром 8 февраля на Дубнинской улице произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком.

Мужчина, как уточняется, доставлен в медицинское учреждение. При этом ребенок, по предварительной информации, не пострадал.

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