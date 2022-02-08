Полиция Бангладеш расследует смерти пятерых россиян

Фото: Следственный комитет РФ

За последние 11 дней в Бангладеш друг за другом умерло пятеро россиян. В связи с этим местной полицией было начато расследование. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщило агентство United News of Bangladesh.

Уточняется, что все умершие работали на строительстве АЭС «Руппур». Двое россиян умерло в одной и той же больнице в районе Ишвард. Один из них скончался в этой больнице 28 января, второго доставили туда 5 февраля, когда ему внезапно стало плохо. Спасти его врачам также не удалось.

До этого, 2 февраля, другой россиянин внезапно умер во сне. 5 февраля сотрудник компании-субподрядчика умер рядом с собственной квартирой в высотном здании, в котором проживают участники строительства.

Последняя смерть была зафиксирована на следующий день, 6 февраля: 45-летний россиянин был найден мертвым в своей квартире. Как уточнили в полиции, ни одно вскрытие не показало ничего подозрительного, только у одного из умерших россиян было сердечно-сосудистое заболевание, говорится в материале агентства.

Свои соболезнования семьям умерших выразили в Росатоме и подчеркнули, что активно сотрудничают с полицией Бангладеш.

— В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти, — передает сообщение РИА Новости.

В октябре 2021 года сообщалось, что в сауне отеля в Албании были найдены тела четырех граждан РФ. Причиной смерти стало удушье. По данным правоохранительных органов, среди погибших — двое мужчин и две женщины. Им было от 31 года до 58 лет.