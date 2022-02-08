Резидент технополиса «Москва» получил премию для молодых ученых

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Резидент технополиса «Москва» стал обладателем премии городского правительства молодым ученым в 2021 году. Об этом сообщил глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров во вторник, 8 февраля.

— Резидент АО «НИИ молекулярной электроники» (НИИМЭ) — крупный научно-исследовательский центр в составе кластера микроэлектроники особой экономической зоны Москвы. Он сотрудничает с более чем 60 российскими и зарубежными научными центрами, техническими университетами и центрами проектирования, ведет совместные работы с организациями РАН, — рассказал представитель мэрии.

Разработку предприятия могут протестировать в 2022 году в городском транспорте, уточнил он. Победу в номинации «Электроника и средства связи» одержал проект НИИМЭ, связанный с развитием разработок в области энергонезависимой памяти.

Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ) является одним из основных компонентов современных систем, применяемых в транспортных билетах, банковских картах, удостоверениях личности и микроконтроллерах. Оно позволяет хранить данные до десяти лет с возможностью многократной перезаписи.

Премия городского правительства молодым ученым ежегодно присуждается в 22 номинациях. Ее получают специалисты за выдающиеся результаты в исследованиях, а также за разработку и внедрение новых технологий, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

8 февраля Прохоров сообщил, что в компаниях особой экономической зоны «Технополис «Москва» работают более 200 первоклассных ученых. Он также уточнил, что каждый третий резидент технополиса регистрирует права на результаты интеллектуальной деятельности, что позволяет городским предприятиям производить современную и востребованную на рынке продукцию. Компании технополиса сотрудничают с ведущими вузами России, что также повышает качество продукции и увеличивает прибыль.