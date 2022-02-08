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Актер фильмов «Вий» и «Война и мир» Арнольд Сысуев скончался в возрасте 81 года

Евгений Белоусов

Общество
Актер фильмов «Вий» и «Война и мир» Арнольд Сысуев скончался в возрасте 81 года
Фото: www.kino-teatr.ru

На 82 году жизни скончался актер театра и кино Арнольд Сысуев, известный по ролям в картинах «Вий» и «Война и мир». Актер умер 7 февраля, информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.РУ».

Причина смерти актера пока неизвестна.

Арнольд Сысуев родился 23 июля 1940 года. В 1964 году он окончил Московский институт культуры, после чего работал в нескольких театрах.

Несмотря на то, что Сысуев был театральным актером, на заре своей карьеры он снялся в известных картинах маститых режиссеров Сергея Бондарчука и Георгия Кропачева — «Война и мир» и «Вий» соответственно.

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