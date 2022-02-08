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Пешеходный переход на юго-западе Москвы оснастят системами безопасности

Иван Юминов

Город
Пешеходный переход на юго-западе Москвы оснастят системами безопасности
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, проспект Андропова, 40 Карта всех событий

Подземный пешеходный переход на юго-западе города оснастят локальными системами безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы во вторник, 8 февраля.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Создание систем безопасности пешеходных переходов согласно адресному списку в 2022 году. Тоннель пешеходный Коломенский» по адресу проспект Андропова, дом 40, сооружение 1, район Нагатино-Садовники, Южный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.

Переход был построен еще в 1971 году, уточнил глава ведомства Валерий Леонов. Рабочие оснастят объект системой сбора и обработки информации, охранной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией, а также системами оповещения и управления эвакуацией.

Кроме того, в рамках проекта намечено размещение центрального оборудования в модуле аппаратной. Он устанавливается в служебном помещении ГБУ «Гормост», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

8 февраля сообщалось, что в 2022 году в ЮАО в рамках программы капитального ремонта планируют заменить 351 лифт. Округ стал вторым в Москве по количеству замен лифтовых конструкций — его опередил только ЮВАО, где обновят 391 подъемник.

Больше всего лифтов заменят в 34-м доме на Ясеневой улице: 24 конструкции. Самым высоким домом, где будут проводиться работы, стало 24-этажное здание по адресу Каширское шоссе, дом 144.

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