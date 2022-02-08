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Россия получила право на экспорт молочной продукции в Таиланд

Лала Манушакян

Экономика
Россия получила право на экспорт молочной продукции в Таиланд
Фото: Depositphotos

Россия получила возможность экспортировать молочную продукцию в Таиланд. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора во вторник, 8 февраля.

— Россельхознадзор и управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Министерства общественного здравоохранения Королевства Таиланд согласовали ветеринарный сертификат для экспорта из России в Таиланд молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там уточнили, что российские производители, планирующие экспорт молочной продукции в Таиланд, должны быть внесены в реестр экспортеров (ИС «Цербер») для подконтрольной отправки в страну.

— Кроме того, поставки молочной продукции в королевство российскими предприятиями возможны при наличии заинтересованного таиландского импортера, у которого имеется лицензия на такую деятельность, — добавили в пресс-службе.

Предварительно импортер должен подтвердить для Минздрава Таиланда соответствие ввозимых товаров установленным в стране требованиям.

В январе 2022 года специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили в партии турецких мандаринов вредителя — фруктовую муху.

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