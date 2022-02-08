ОНК выразила обеспокоенность из-за роста числа бизнесвумен в столичных СИЗО

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Число содержащихся в московских СИЗО предпринимательниц значительно увеличилось. Об этом сообщил глава ОНК Москвы Георгий Волков во вторник, 8 февраля.

— К сожалению, имеется тенденция к увеличению содержания женщин под стражей, обвиняемых в экономических преступлениях. Особо это видно в связи переполненностью в московских следственных изоляторах, — рассказал правозащитник.

При этом московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева подчеркнула, что все дела связаны с уголовным преследованием предпринимателей. Большинство бизнесвумен заявили, что обвинения против них находятся в формате гражданско-правовых отношений.

Ряду женщин, попавших на прием, уже больше 50 лет, уточнила омбудсмен. Состояние их здоровья, по ее мнению, вызывает опасения. Волков пообещал, что правозащитники возьмут на контроль все поступившие жалобы, отмечает «Газета ОНК».

В декабре 2021 года Волков высказался в поддержку слов президента России Владимира Путина о важности борьбы правозащитников против пыток в тюрьмах и работы горячей линии для заключенных. Глава государства, отвечая на вопрос журналистов о пытках в учреждениях ФСИН, назвал данные следствия важным аспектом в оценке ситуации.

Более того, российский лидер подчеркнул важность проводимой общественными организациями работы. Председатель ОНК заявил, что организация будет стараться выявлять и пресекать пытки в организациях принудительного содержания. Волков добавил, что именно для этого была создана горячая линия для заключенных.