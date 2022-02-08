Умер автор спецэффектов для фильмов Кубрика, Скотта и Спилберга

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Знаменитый голливудский автор спецэффектов и режиссер, обладатель премии «Оскар» Дуглас Трамбалл скончался в возрасте 79 лет. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила его дочь Эми.

— Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом. Он был абсолютным гением и волшебником, и его вклад в индустрию кино и спецэффектов будет жить десятилетиями и даже дольше, — написала она в Facebook.

Дуглас Трамбалл родился 8 апреля 1942 года. Его отец Дональд Трамбалл был пионером американского кинематографа и работал над спецэффектами «Волшебника страны Оз» 1939 года.

Трамбалл создавал спецэффекты для картин всемирно известных режиссеров, его работы давно стали классикой. Он приложил руку к фильмам «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, а также «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга.